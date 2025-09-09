Челябинская молодежь готова идти на заводы, похожие на IT-офисы

В Челябинской области молодое поколение готово трудиться на заводах, если те будут похожи на офисы IT-компаний. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, промпредприятиям предстоит избавиться от негативной ассоциацией со своей средой, если хотят привлечь молодежь.
«Характеристики „идеального цеха“ в представлении зумеров — это чистота и порядок везде (61%), современное здание, в котором много естественного света и высокие потолки (58%). Важны наличие кафе или столовая с качественной едой (35%), удобные зоны отдыха с диванами, настольными играми (32%)», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Молодые ждут, что в цехах будут ИИ-помощники и другие техрешения (29%), стильный дизайн (23%), зеленые зоны с растениями, террасой и благоустроенной территорией (19%). Многим требуются коворкинг-зона для проектной работы (13%), фитнес-клуб или спортивная зона (6%).
Совместный опрос HeadHunter и Level Group показал, что ассоциации, которые возникают у челябинской молодежи при словосочетании «работа на заводе» чаще носят негативный характер. Назвали грязь, шум, опасность (45%), низкие зарплаты (35%), скучную, монотонную работу, устаревшие технологии (по 32%). Есть и положительные коннотации. Среди них назвали стабильность, надежность (29%), возможность работать руками, видеть результат (26%),. Отметили хорошие соцпакеты (19%) и высокие технологии, автоматизацию (16%).
Исследование выявило, что студенты вузов более оптимистичны. Треть из них сочло, что российское производство является прогрессивным в техническом плане. В то же время студенты техникумов и колледжей, побывавшие на производственных предприятиях, настроены более скептично, хотя незначительно: на пару процентов. Лишь четверть представителей молодых, которые уже работают на производстве, сохранили позитив в отношении технического оснащения своего места трудоустройства.
Несмотря на неоднозначные оценки, почти половина, 48%, молодых людей из региона готовы строить карьеру на современном производстве. Многие мечтают работать на высокотехнологичном заводе. И только 6% считают такую карьеру непривлекательной. Работодателям подсказали, что исправить, если хотят привлечь молодые кадры. Их отпугнет, если на заводе унылая, серая, «совковая» обстановка (65%), место работы далеко от города и транспорта, плохая экология вокруг, много грязи и неприятных запахов (по 58%). Молодежь не желает трудиться на устаревшем, громоздком оборудовании (45%), не хочет ощущать изоляцию от «цивилизации» (29%), не готова мириться с отсутствием нормальных зон отдыха и столовой (26%).
