09 сентября 2025

Челябинские врачи спасли маленького ребенка с гигантским абсцессом печени

Размер абсцесса составлял 12 сантиметров
Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) провели уникальную операцию по спасению четырехлетнего мальчика с гигантским абсцессом печени. Ребенок поступил в экстренное приемное отделение с высокой температурой, кашлем и сильными болями в животе, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 

«Хирурги диагностировали у пациента сложный многокамерный абсцесс правой доли печени размером до 12 сантиметров, который затрагивал сразу три сегмента органа. Единственным способом помочь ребенку было удалить правую долю печени вместе с частью диафрагмы: пункция не помогла бы из-за структуры абсцесса», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Симптомы в виде температуры и кашля появились во время отпуска семьи в Киргизии. Местные врачи выявили у мальчика объемное образование в печени, но помочь не смогли.

Операция в Челябинске длилась более пяти часов. Врачи удалили пораженную часть печени, а также участок диафрагмы, сросшийся с абсцессом. Послеоперационный период прошел успешно, уже на третий день мальчика перевели из реанимации в обычную палату.

Специалисты считают, что абсцесс мог развиться из-за осложнения паразитарной кисты. В настоящее время ребенок идет на поправку и получает необходимое лечение под наблюдением врачей.

Врачи ЧОДКБ ранее спасли ребенка, получившего тяжелые травмы после падения с трехметровой высоты в одном из батутных центров города. За жизнь пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги, отметили в пресс-службе регионального минздрава. 

