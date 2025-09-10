Жители приграничных населенных пунктов Сумской области Украины столкнулись с нехваткой продуктов и медицинской помощи из-за массовой мобилизации водителей и медиков. Об этом российским журналистам рассказали в силовых структурах.
«В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — сообщил источник РИА Новости. По его словам, подразделения ВСУ, базирующиеся в регионе, не предпринимают мер для решения гуманитарных проблем.
По информации источника, сложившаяся ситуация обострила социальную обстановку в регионе. Из-за отсутствия специалистов больницы фактически прекратили работу, а магазины перестали получать новые поставки продуктов. Местные жители вынуждены обращаться за помощью к родственникам из других районов или искать альтернативные способы получения товаров первой необходимости.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 80-й бригады ВСУ в Сумской области также сталкивались с нехваткой медикаментов и продовольствия из-за сложных погодных условий и трудностей с доставкой снабжения. Причем эвакуироваться они тоже не могут. На Украине с 2022 года объявлено военное положение, а также всеобщая мобилизация.
