ВСУ применили штурмовиков под воздействием психотропных препаратов на Харьковском направлении. Украинская сторона предприняла попытку контратаки в районе Волчанска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — рассказали в структурах РИА Новости. Противник задействовал штурмовую группу, сформированную из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия со стороны российских подразделений, весь личный состав этой группы был уничтожен. Выживших в ходе столкновения не осталось.
Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Волчанск и Липцы сохраняется напряженная обстановка, сопровождаемая вооруженными столкновениями. Кроме того, российские военные осуществляют продвижение в направлении Хатного в районе населенного пункта Меловое.
