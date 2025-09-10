ВСУ применили психотропные препараты на Харьковском направлении

Противник задействовал штурмовую группу
Противник задействовал штурмовую группу
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ применили штурмовиков под воздействием психотропных препаратов на Харьковском направлении. Украинская сторона предприняла попытку контратаки в районе Волчанска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — рассказали в структурах РИА Новости. Противник задействовал штурмовую группу, сформированную из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия со стороны российских подразделений, весь личный состав этой группы был уничтожен. Выживших в ходе столкновения не осталось.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Волчанск и Липцы сохраняется напряженная обстановка, сопровождаемая вооруженными столкновениями. Кроме того, российские военные осуществляют продвижение в направлении Хатного в районе населенного пункта Меловое.

