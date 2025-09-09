ВС РФ ведут успешные операции по линии фронта: карта СВО на 9 сентября

На сумском направлении отмечается устойчиво высокий уровень боевых столкновений. Российские подразделения смогли отбить шесть вражеских контратак в южных окрестностях Юнаковки. На Запорожском направлении бои продолжаются вблизи населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Степногорск. В это же время подразделения 29-й армии, входящей в состав группировки «Восток», успешно осуществляют боевые задачи в районе населенного пункта Сосновка. Карта проведения СВО — в материале URA.RU.
ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
Российские войска сумели прорвать оборонительные позиции украинских сил в районе населенного пункта Чунышин, который расположен юго-восточнее Красноармейска (Покровска). Об этом проинформировал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с агентством ТАСС. По его словам, штурмовые подразделения России достигли успеха на данном направлении, прорвав оборону противника и расширив контролируемую территорию. Он также отметил, что украинская сторона на этом участке фронта несет значительные потери.
Сумское направление
На сумском направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ отразили шесть контратак противника на юге Юнаковки. Две атаки были отбиты в районе Алексеевки, еще четыре — возле Андреевки. В ходе боестолкновений противник активно применял бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, в том числе САУ «Богдана». Сохраняется напряженная обстановка, изменений в ЛБС не зафиксировано, пишет WarGonzo.
Харьковское направление
Вооруженные столкновения продолжаются в Волчанске и Липцах. Об этом сообщает telegram-канал «Рыбарь». Также под населенным пунктом Меловое российские силы продвигаются в сторону Хатного.
Купанское направление
Российские военные продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Они добились успехов в районах Петропавловки и Степной Новоселовки. Об этом пишет «Рыбарь».
Северское направление
На северском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Северска и Выемки. ВС РФ все еще наступают в Серебрянском лесу, расширяя зону контроля, уточняет WarGonzo.
Краснолиманское направление
Российские войска ведут наступательные действия на лиманском направлении в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Два Майора». Бои продолжаются у населенных пунктов Карповка и Шандриголово, а в районе Колодези фиксируются атаки в сторону села Заречное.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Степногорск. Украинские войска осуществляют контратакующие действия у села Плавни, а в районе Каменского фиксируется рост активности беспилотников FPV-формата. Об этом информирует «Рыбарь».
Константиновское направление
ВСУ в ночь на 9 сентября предприняли контратаку в районе населенного пункта Предтечино. Одновременно в районе Белой Горы и Александро-Шультино продолжаются интенсивные бои.
Угледарское направление
Подразделения 29-й армии в зоне группы войск «Восток» ведут успешные боевые действия в районе населенного пункта Сосновка. Наступательные операции также продолжаются силами 36-й и 5-й армий в районах Новопетровского (Терновое) и на направлении от Запорожского к Новониколаевке.
