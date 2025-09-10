Shot: Елену Блиновскую могут выпустить на свободу до конца года

Российская блогераша, известная по так называемому «Марафону желаний» Елена Блиновская может выйти на свободу уже до конца 2025 года. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источники в окружении блогера. В данный момент защита Блиновской пытается обеспечить ей возможность условно-досрочного освобождения (УДО) за счет особенностей отбытия наказания в следственном изоляторе.
«Елена Блиновская может выйти на свободу до конца года. Сейчас ее защита пытается провернуть схему, по которой она получит шанс на УДО в ближайшие месяцы», — передают авторы канала.
Сейчас осужденная продолжает находиться в СИЗО, где срок пребывания считается по формуле «день за полтора», что позволяет ей существенно сократить общий срок заключения. По данным журналистов, приговор Елене Блиновской так и не вступил в силу из-за многочисленных апелляционных жалоб: их было уже пять, а последняя снята с рассмотрения из-за процессуальных недостатков. Защитники блогера намерены продлить ее нахождение в следственном изоляторе, чтобы избежать этапирования в колонию.
Также, по информации источников, если Блиновскую включат в хозяйственный отряд СИЗО, она сможет выполнять различные работы: от приготовления пищи и раздачи еды до уборки и стирки. За это осужденные получают стаж, зарплату и, главное, дополнительное сокращение срока отбывания наказания. Для перевода в хозотряд требуется согласие самой осужденной и решение начальника изолятора. При таком развитии событий защита рассчитывает добиться возможности подачи на УДО уже к концу текущего года, и тогда Блиновская сможет встретить Новый год на свободе.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью. До декабря 2023 она находилась под домашним арестом, который нарушила, посетив вечеринку у подруги, после чего была помещена в СИЗО. В марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег. Суммарно под стражей Блиновская провела уже 867 дней, из которых 596 дней — в СИЗО (что эквивалентно почти трем годам колонии с учетом перерасчета срока).
