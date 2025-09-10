Украинский катер попытался атаковать Черноморский флот

Черноморский флот России уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Операция прошла в рамках мероприятий по обеспечению безопасности российских военных объектов и судоходства в регионе.
«Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря», — передают авторы канала. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении украинских безэкипажных катеров и пресечении попыток ВСУ использовать их для разведки и атак в акватории Черного моря и Дуная. В частности, в устье Дуная был потоплен средний разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь», а в начале августа фиксировались аналогичные инциденты с украинскими катерами.
