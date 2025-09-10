Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона, заявил Гладков
В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белгород вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждено здание правительства области. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — уточняет губернатор в своем telegram-канале.

В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона. Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в городе. Пожарным расчетам удалось оперативно локализовать очаг возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности и информация о других возможных последствиях атаки уточняются.

По Белгороду 15 июля был нанесен удар беспилотного летательного аппарата — в частности, по зданию городского суда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белгород вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждено здание правительства области. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков. «Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — уточняет губернатор в своем telegram-канале. В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона. Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в городе. Пожарным расчетам удалось оперативно локализовать очаг возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности и информация о других возможных последствиях атаки уточняются. По Белгороду 15 июля был нанесен удар беспилотного летательного аппарата — в частности, по зданию городского суда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...