Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с сообщениями о дронах

Польша вернула на аэродромы военные самолеты, поднятые по тревоге из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотными аппаратами. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил.
«Действия польских и союзнических ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши», — цитирует официальное сообщение военных РИА Новости.
Польские власти предупредили граждан об опасности обнаружения неизвестных предметов. Военные призвали не приближаться к подозрительным объектам, не трогать и не перемещать их, поскольку они могут содержать опасные материалы. По данным польских военных, в ходе операции силам ПВО удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушную границу страны.
Воздушное пространство над Варшавой полностью открыто для полетов после утреннего инцидента. Так, администрация аэропорта имени Шопена сообщила о возобновлении работы воздушной гавани. При этом пассажирам рекомендуют быть готовыми к возможным задержкам рейсов в течение дня.
Ранее сообщалось, что в Польше приостановлена работа ряда аэропортов, включая варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена и международный аэропорт Жешув-Ясенка, в связи с появлением в воздушном пространстве страны неопознанных летательных объектов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), ограничения коснулись четырех аэропортов.
