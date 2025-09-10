Бельгия готова пойти на финансовые риски с активами РФ ради Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бельгия готова расширить выгоду от российских активов
Бельгия готова расширить выгоду от российских активов Фото:

Бельгия намерена рискнуть и расширить прибыль от замороженных российских активов для помощи Украины. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что страна готова пойти на этот шаг, если получит юридическую поддержку от ЕС. 

«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации журналистов. Речь идет о российских резервах, замороженных на бельгийской платформе Euroclear после начала специальной военной операции России на Украине.

С момента начала СВО страны Евросоюза и G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Власти Бельгии ранее уже распределяли доходы от замороженных активов для поддержки Киева, однако вопрос о полном использовании самих резервов вызывает споры в европейских институтах.

В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что такие действия противоречат международному праву. В МИД считают, что Брюссель посягает не только на частную собственность, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва рассматривает заморозку активов РФ как кражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бельгия намерена рискнуть и расширить прибыль от замороженных российских активов для помощи Украины. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что страна готова пойти на этот шаг, если получит юридическую поддержку от ЕС.  «Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации журналистов. Речь идет о российских резервах, замороженных на бельгийской платформе Euroclear после начала специальной военной операции России на Украине. С момента начала СВО страны Евросоюза и G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Власти Бельгии ранее уже распределяли доходы от замороженных активов для поддержки Киева, однако вопрос о полном использовании самих резервов вызывает споры в европейских институтах. В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что такие действия противоречат международному праву. В МИД считают, что Брюссель посягает не только на частную собственность, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва рассматривает заморозку активов РФ как кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...