Замороженные российские активы стали горячей темой: на что Европа положила глаз

Возможная конфискация замороженных в странах Евросоюза суверенных активов России нанесет серьезный удар по доверию к евро и может дестабилизировать европейские финансовые рынки. С таким мнением выступил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Некоторые эксперты предрекают, что пострадает не только евро, но и доллар. Также потенциальная передача Украине замороженных российских активов способна нанести значительный ущерб мировой экономике. Какого мнения придерживаются страны и к чему могут привести радикальные меры Европы — в материале URA.RU.
ЕК хочет использовать около 200 миллиардов евро активов РФ на восстановление Украины
Европейская комиссия разрабатывает новую схему по использованию почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов для восстановления Украины после завершения конфликта, написало Politico. В качестве обходного механизма юристы Еврокомиссии предложили создание специального целевого фонда. Однако точные детали еще прорабатываются.
Всего на счетах в странах Евросоюза заморожено более 200 миллиардов евро российских резервов — основная часть средств размещена в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Даже если эти активы будут полностью изъяты и переданы Украине, их не хватит для восстановления страны. По последней оценке убытков, которую провел Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, сумма ущерба превышает 586 миллиардов долларов и может вырасти до одного триллиона долларов.
К чему приведет конфискация замороженных активов России
Подрыв доверия к евро
Конфискация замороженных российских активов может вызвать системный шок на всех европейских финансовых рынках и подорвать доверие к евро, считает Прево. Как он сообщил для Agence France-Presse (AFP), конфискация активов способна отпугнуть не только российский капитал, но и средства других государств, инвестирующих в экономику ЕС. «Если завтра эти активы могут быть конфискованы, то я лучше переведу их в другое место [скажут они]», — добавил глава МИД Бельгии.
Бельгия выступила против того, чтобы нести основные риски и финансовые издержки, связанные с возможной конфискацией. Прево отметил, что обсуждавшаяся в Брюсселе идея более рискованных инвестиций замороженных средств для получения максимальной прибыли также не получила поддержки со стороны бельгийских властей.
Подрыв доверия к доллару
С похожим прогнозом выступил и член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Однако он отметил подрыв доверия не только к евро, но и к доллару. Также, по его словам, конфискация российских активов в западных банках может спровоцировать массовый отток капиталов с мировых рынков.
Кроме того Говырин отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о приглашении российского бизнеса к сотрудничеству прозвучали не случайно. По его словам, американский лидер понимает какие последствия вызовут радикальные меры Запада.
Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и США способно снизить риски глобального финансового кризиса. Инициативу Трампа он связал с интересами крупных американских корпораций, стремящихся вернуть себе доступ к российским ресурсам и рынкам. Говырин добавил, что для Москвы подобные сигналы важны, поскольку свидетельствуют о наличии прагматического подхода в американской политике.
Вред всей международной экономике
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что потенциальная передача Украине замороженных российских активов способна нанести значительный ущерб мировой экономике. По его словам, представители финансовой и экономической сфер осознают, что подобные действия подрывают фундаментальные принципы международной экономической и финансовой системы, что, безусловно, приведет к серьезным негативным последствиям для глобальной экономики и международных финансов.
Какие страны против конфискации российских активов
Бельгия, Франция, Германия и Италия выступают против конфискации российских активов, заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудрая. По ее словам, страны опасаются, что изъятие средств может создать опасный прецедент на международном уровне и впоследствии угрожать активам их собственных компаний за рубежом.
Против конфискации российских активов выступили также и в США. Глава Минфина Штатов Скотт Бессент заявил, что активы являются частью переговорного процесса с Москвой. Он назвал деньги элементом торга в рамках более широкого дипломатического процесса.
Однако, по словам Бессента, вопрос использования части замороженных средств на восстановление Украины еще остается открытым. Глава Минфина уточнил, что зависеть он будет от развития переговорного процесса.
Британия активно передает российские активы Украине
Британские власти 3 сентября выделили на поддержку вооруженных сил Украины свыше одного миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в результате использования замороженных российских активов. О чем сообщил министр обороны королевства Джон Хили.
Только подтверждает практику присвоения чужого имущества
Российское посольство в Лондоне выступило с резкой критикой решения британских властей о передаче Украине доходов, полученных от российских активов. В своем заявлении дипломаты отметили, что подобные действия подтверждают укоренившуюся практику Великобритании в вопросах присвоения чужого имущества на международной арене. Там же подчеркнули, что использование российских активов для финансирования поставок вооружения лишь Украине приводит к увеличению числа жертв и способствует дальнейшему затягиванию конфликта.
Российские активы должны быть компенсированы
Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев неправомерный захват Великобританией арестованных российских активов должно быть компенсировано передачей России дополнительных украинских территорий и другого имущества. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть возможность конфискации ценностей, принадлежащих Британской короне.
Фонд для восстановления Украины
Соединенные Штаты и Украина создали совместный фонд, целью которого является восстановление украинских городов. Об этом информирует Министерство финансов США. В ведомстве подчеркнули, что данный инструмент даст возможность США совместно с Украиной осуществлять инвестиции в процессы восстановления, а также использовать американские ресурсы и управленческие практики для формирования благоприятных условий для инвестиций.
