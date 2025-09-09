Выборы 12-14 сентября: кого выбираем, где и как проголосовать в Челябинской области

С 12 по 14 сентября в Челябинской области пройдут 38 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы депутатов регионального заксобрания. О том, какие выборы предстоят, а также когда, где и как принять в них участие — в материале URA.RU.
ЗСО: списки
На всей территории области состоятся выборы депутатов заксобрания региона. Всего депутатов 60. Из них 30 избираются по партийным спискам.
В бюллетене по партийным спискам будут названия шести партий и список выдвинутых ими кандидатов. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров и «Новые люди». При том, что мандатов депутатов-списочников в заксобрании всего 30, партийный список эсеров при выдвижении состоял из 66 человек, ЕР — из 46 человек, ЛДПР — из 45-ти, КПРФ — из 43-х, «Новых людей» — из 41-го и Партии пенсионеров — из 32 кандидатов.
С момента выдвижения списки незначительно скорректировались. Из них выбыл погибший кандидат от «Новых людей» Владимир Биев, снял свою кандидатуру после регистрации единоросс Юрий Карликанов. Илья Кугушев от Партии пенсионеров не был зарегистрирован, поскольку в поданных документах указал не все свои погашенные судимости.
Проголосовать можно только за одну партию. Иначе бюллетень будет считаться испорченным и не будет учтен при подсчете голосов.
ЗСО: избирательные округа
Еще 30 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Для этого регион разделен на 30 избирательных округов с примерно равным число избирателей. В бюллетене по округам будут фамилии кандидатов. В основном это партийные выдвиженцы, только в одном округе на выборы зарегистрирован самовыдвиженец. Это Елена Юртаева в округе № 21 (бывший Чебаркульский).
Какой из кандидатов на своем округе наберет больше других голосов избирателей, тот и станет депутатом заксобрания. На 30 округах облизбирком зарегистрировал 160 кандидатов. Таким образом, в среднем конкуренция составит от пяти до шести человек.
Муниципальные выборы
Одновременно с областными выборами состоятся выборы депутатов в собрания городов и районов. Они пройдут почти во всех территориях региона. Исключение — Челябинск, а также Коркинский, Саткинский и Нязепетровский муниципальные округа. В Трехгорном и Пластовском округах пройдут довыборы одного и двух муниципальных депутатов соответственно. В остальных муниципалитетах состоятся выборы местных собраний в полном составе.
В каждом из них свое число депутатов — от 12 в Локомотивном до 30 в Магнитогорске. Всего на предстоящих выборах жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
Когда выбираем
Выборы пройдут в три дня — с 12 по 14 сентября, то есть с пятницы по воскресенье включительно на этой неделе. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.
Кто и где может проголосовать
Все дееспособные граждане РФ в возрасте от 18 лет имеют право принять участие в выборах. Проголосовать можно на избирательном участке согласно адресу, по которому прописан избиратель. Таких участков в регионе откроется 2240.
Также можно проголосовать по месту пребывания и на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), однако прием заявлений для этих форм голосования завершился 8 сентября. На участие в ДЭГ подали заявления около 140 тысяч жителей региона, на голосование по месту пребывания — более 10 тысяч. Если вы не подавали такого заявления, отдать голос можно только на избирательном участке, к которому вы приписаны. И наоборот, подавший заявление на ДЭГ не сможет проголосовать очно.
Для тех, кто хочет проголосовать на дому, предусмотрена и такая опция. Участковые и территориальные избирательные комиссии принимают заявления для голосования вне помещения избирательного участка. Заявки, в том числе по телефону, можно подать до 14:00 часов 14 сентября.
