Ради челябинского «Мечела» власти могут запретить банкротства меткомбинатов

Непомерно высокий долг «Мечела» может вынудить правительство РФ запретить банкротство металлургических предприятий. Другим предприятием, давшим повод властям обсуждать ограничительную меру, является московский «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ).
«В обсуждаемый перечень мер поддержки металлургов вошел мораторий на банкротство предприятий отрасли. Инициатива может быть ориентирована в первую очередь на „Мечел“», — написал «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Обсуждение вопроса состоялось в конце августа на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Минэкономразвития и Минпромторг РФ получили поручение проработать до 28 октября целесообразность объявления моратория на банкротство металлургов.
Среди других обсуждавшихся вопросов стали возможное повышение ставки пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 5%, но не менее 25 евро за тонну, и отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году . Еще одним рычагом может стать освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей. Акцизные каникулы предполагается ввести на период вложений и следующие три года за тем.
«Большинство опрошенных аналитиков на рынке считают, что мораторий на банкротство в первую очередь касается „Мечела“. Чистый долг холдинга снизился к уровню конца 2024 года на 3% (до 252,7 млрд рублей), но соотношение чистого долга к прибыли EBITDA поднялось до высоких 8,8 раза», — написало издание.
Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев заявил, что долговая нагрузка на критически высоком уровне, в результате чего процентные расходы превышают EBITDA. Данный показатель характеризует прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации. Индикатор отражает операционную эффективность компании. Он помогает оценить, сколько компания зарабатывает на основной деятельности, исключая влияние финансовых и налоговых расходов.
Согласно данным отчетности «Мечела», которые в августе приводило URA.RU, убыток холдинга в первом полугодии 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024 года вырос в 2,5 раза до 40,5 млрд рублей. Общая сумма обязательств превысила общую сумму активов на 139,887 млрд рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу группы «Мечел». Ответ будет опубликован, если поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!