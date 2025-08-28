Набрали кредитов и задержали платежи: «Мечел» увеличил убыток в два раза

Холдинг «Мечел» председателя совета директоров Игоря Зюзина в первом полугодии 2025 года увеличил убыток до 40,5 млрд рублей против 15,982 млрд рублей годом ранее. Как следует из отчета компании, группа вовремя не рассчиталась по ряду обязательств, чем поставила себя под дополнительный удар.
Финансы ушли в минус
Отчетность проверила аудиторская компания «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги». Ее партнер Антон Григорьев подтвердил выводы, сделанные самим топ-менеджментом.
«Обобщенный промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев. Убыток: в 2024 году — 15,982 млрд рублей, в 2025 году — 40,5 млрд рублей», — объявила компания.
Выручка снизилась с 205,95 до 152,29 млрд рублей. В группе уточнили, что по состоянию на 30 июня общая сумма обязательств превысила общую сумму активов на 139,887 млрд рублей. К отчетной дате «Мечел» задержал ряд платежей иностранным банкам, нарушил некоторые финансовые и нефинансовые обязательства по кредитным договорам.
«В связи с этим кредиторы могут потребовать досрочного погашения значительной части задолженности группы. Обсуждение реструктуризации неурегулированной задолженности с иностранными банками в размере около 3% от общей суммы обязательств может быть возобновлено после появления ясности в отношении операций, подпавших под перекрестные ограничения на европейском и российском финансовых рынках», — уточнил холдинг в пояснениях в отчетности.
Задолженность к погашению по требованию составила 224,2 млрд рублей. В этой сумме долгосрочные кредиты и займы превысили 154,72 млрд. Поскольку обязательства сорваны, долг стал классифицироваться как краткосрочный. Достаточных ресурсов для расплаты с кредиторами у группы нет.
Операция спасения
«Во втором квартале и после 30 июня группа предприняла ряд действий, направленных на снижение долговой нагрузки и оптимизацию процентных платежей на второе полугодие 2025 года и 2026 год. В июне группа подписала соглашения к договорам овердрафта с российским банком об увеличении кредитных лимитов на один миллиард рублей ежемесячно в период с июня по декабрь 2025 года», — отметил «Мечел».
Условия договора предполагают, что погасить долг можно в декабре 2026 года. Для этого придется выполнить несколько условий, которые холдинг рассчитывает соблюсти. Также в июле «дочка» «Мечела» выпустила рублевые облигации на миллиард рублей со ставкой купона 20% годовых. Датой погашения названо 15 июля 2027 года. Во втором полугодии группа рассчитывает выпустить еще облигации.
«В июле достигнуты соглашения с одним из российских банков о продлении срока погашения кредитов в сумме 17,216 млрд рублей до января 2026 года. Договоренности предусматривают предоставление в залог дополнительных акций и долей предприятий группы, в том числе для продолжения обсуждения условий продления срока полного погашения данных кредитов до сентября 2027 года», — подытожили в отчете.
Помощь оказало правительство. Как рассказали в «Мечеле», в мае группа получила рассрочку на три года по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму 13,854 млрд рублей. С 1 июня государство перенесло сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и части страховых взносов до 1 декабря. В компании сочли, что эти меры позволят высвободить часть денег для безостановочной работы. Хотя ряд угольных производство пришлось остановить.
