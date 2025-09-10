Одну из беднейших стран мира захлестнули протесты из-за блокировки соцсетей: что известно о независимом Непале

Непал охвачен массовыми протестами, которые привели к гибели 22 человек и отставке премьер-министра. Федеративная Демократическая Республика, одна из беднейших стран мира, столкнулась с серьезным политическим кризисом после блокировки социальных сетей, которые не прошли обязательную регистрацию в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.
В Катманду во время протестов, инициированных движением «Гэндзи Пуста», было подожжено здание Верховного суда страны. Они также повредили и подожгли автомобили, находившиеся в непосредственной близости от суда. Примечательно, что основную часть участников протестных действий составляла молодежь, в связи с чем журналисты охарактеризовали происходящее как «революцию зумеров». Что известно о стране и обстановке в ней на данный момент — в материале URA.RU.
Исторический контекст
Непал находится в Южной Азии. У страны нет выхода к морю: с востока, юга и запада его окружает Индия, а на севере он граничит с китайским Тибетом. Территория страны составляет 147,5 тысячи квадратных километров, что делает ее в 22 раза меньше соседней Индии. Столица Непала — Катманду — часто именуется городом храмов. Национальный флаг, выполненный в виде двух красных треугольных вымпелов с синей окантовкой, считается одним из самых необычных в мире. Непал является независимым и суверенным государством; он никогда не входил в состав других стран, однако на протяжении своей истории испытывал влияние как Индии, так и Китая.
Исторические сведения о Непале восходят более чем к шести тысячам лет, о чем свидетельствуют упоминания этого государства в различных источниках ведийской цивилизации. На протяжении свыше 1 600 лет современная территория Непала, разделенная на многочисленные княжества, находилась под властью одной династии. В 1768 году разобщенные княжества были объединены, что ознаменовало образование Королевства Непал.
В начале XIX века, аналогично Индии, Непал оказался под контролем Британской империи и лишь в 1923 году добился признания своей независимости. В 1951 году полномочия абсолютной монархии были существенно ограничены. С 1950-х годов страна пережила три революции, а с 1996 по 2006 год на ее территории разгорелась гражданская война, жертвами которой стали более 17 тысяч человек, при этом сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. В 2008 году, по итогам многолетнего вооруженного противостояния между коммунистическими повстанцами и официальной властью, монархический строй был ликвидирован, и Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.
Рельеф местности
Непал считается одной из наиболее гористых и труднодоступных по рельефу стран мира: горы занимают примерно 75% его территории. На территории государства расположены восемь из десяти самых высоких вершин планеты, включая Эверест, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу и Аннапурну. Туристические экспедиции на Эверест ежегодно приносят национальной экономике порядка 4,5 миллиона долларов, а местные гиды-шерпы, обладающие уникальным опытом, пользуются международным признанием. В апреле 2025 года власти страны объявили о планах разрешить бесплатные восхождения на 97 гималайских вершин. Исключение составляет гора Мачапучаре, также известная как «Рыбий хвост», восхождение на которую по-прежнему запрещено ввиду ее религиозного значения как священного пристанища бога Шивы.
Население Непала
По данным на 2025 год, население достигает 31,5 миллиона человек. В Непале, как и в Индии, действует кастовая система. В стране насчитывается свыше 80 этнических общин, представители которых говорят на 123 различных языках и следуют разнообразным культурным обычаям. Помимо этого, на территории Непала проживают примерно 40 тысяч беженцев из Тибета.
Основная часть населения — 86% — исповедует индуизм, буддизм распространен среди 8% жителей, а мусульмане составляют около 4,4%. Государственным языком принят непальский, лингвистически близкий к хинди и бенгальскому. По данным на сегодняшний день, 66% населения проживает в городах, тогда как 34% — в сельской местности. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Непале составляет от 71 до 73 лет.
Экономика и туризм
Непал занимает место среди наиболее бедных и наименее динамично развивающихся государств мира. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов, среди которых — гористый ландшафт, отсутствие выхода к морю, а также длительный период политической нестабильности, продолжавшийся несколько десятилетий. Существенное влияние на положение страны оказывают и природные катастрофы, такие как землетрясение 2015 года, а также участившиеся в последние годы наводнения и засухи.
Ведущую роль в экономике Непала играет сельское хозяйство, в этой сфере занято около 65% трудоспособного населения. Туризм также остается одним из ключевых секторов: ежегодно Непал посещают свыше миллиона иностранных граждан, привлекаемых природными красотами и возможностями для треккинга. Помимо этого, с 1950-х годов страна получает международную финансовую поддержку в виде грантов и кредитов. Так, в 2024 году объем внешней помощи превысил 350 миллионов долларов США, а на 2025 год правительство поставило задачу привлечь до двух миллиардов долларов от зарубежных кредиторов. Значительный вклад в экономику вносят и денежные переводы непальских граждан, работающих за рубежом: их объем ежегодно достигает одного миллиарда долларов.
Что сейчас происходит в Непале
В Катманду 8 сентября начались массовые протестные акции, получившие название «Протесты поколения Z» из-за преобладания среди участников молодежи в возрасте до 30 лет. Основным поводом для недовольства стала блокировка более 20 социальных сетей, не прошедших регистрацию в соответствии с новыми требованиями министерства коммуникаций и информационных технологий. Впоследствии к требованиям о восстановлении доступа к соцсетям добавились протесты против коррупции и недовольство существующим политическим режимом.
В ряде городов, включая и Катманду, был введен комендантский час, а демонстрации распространились также на приграничные с Индией регионы. В результате столкновений между протестующими и силами правопорядка погибли не менее 22 человек, свыше 200 получили ранения. На фоне происходящего премьер-министр Непала, представляющий Коммунистическую партию Кхадга Шарма Оли, объявил о своей отставке.
В настоящий момент страна фактически осталась без руководства, а в городах продолжаются массовые беспорядки, сопровождающиеся случаями поджогов административных зданий и мародерства. С 9 сентября все аэропорты Непала, включая главный аэропорт в столице, прекратили работу. Непальская армия, считающаяся одной из ключевых сил в государстве, уже приступила к вмешательству с целью стабилизации ситуации и восстановления порядка.
Безопасно ли сейчас ехать в Непал
МИД РФ выпустило рекомендацию гражданам РФ воздержаться от поездок в Непал до нормализации ситуации в стране. Ведомство настоятельно советует туристам иметь при себе наличные средства, знать адрес российского посольства, избегать мест массового скопления людей и регулярно отслеживать обстановку посредством местных новостных ресурсов.
Несмотря на то, что в целом Непал традиционно считается страной с относительно низким уровнем угроз для путешественников, в сентябре 2025 года ситуация существенно осложнилась. В крупнейших туристических центрах, таких как Катманду и Покхара, продолжаются массовые протестные акции, и дальнейшее развитие событий остается неопределенным. В связи с этим российский МИД призывает граждан не посещать Непал вплоть до полного прекращения протестов и восстановления общественного порядка. Официальные сообщения и актуальная информация по ситуации в стране публикуются, в том числе, в telegram-канале российского ведомства.
Тем, кто планирует поездку в Непал в будущем, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
— заранее уточнить контактные данные Посольства России в Непале;
— иметь при себе достаточное количество наличных денег, включая непальские рупии;
— не отклоняться от утвержденных туристических маршрутов;
— следить за развитием ситуации с помощью официальных источников информации и местных новостей;
— избегать районов, где возможны массовые беспорядки и протесты;
— иметь при себе сим-карту российского оператора с активированным роумингом.
