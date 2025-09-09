Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль

Представители поколения Z, возглавляющие массовые протесты в Непале, заявили о переходе страны под их руководство и призвали демонстрантов сохранять спокойствие, не допуская разрушения общественной собственности. Об этом пишет издание IndiaToday с ссылкой на письмо протестующих.
«Эта страна перешла под наше руководство, общественной собственности не нанесен ущерб», — заявили представители поколения Z. В письме протестующие объявили о своей позиции провести новые выборы поставив во главу общеприемлемого человека.
Массовые протесты в Непале начались после решения правительства ограничить работу популярных соцсетей и мессенджеров, что вызвало недовольство среди молодежи на фоне коррупционных скандалов и экономического кризиса. В ходе акций, получивших название «Революция поколения Z», демонстранты прорвали полицейские заграждения, атаковали дома высокопоставленных чиновников, что привело к отставкам правительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.