Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль

Протестующие призвали сохранять спокойствие и не наносить ущерб общественной собственности
Протестующие призвали сохранять спокойствие и не наносить ущерб общественной собственности
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Представители поколения Z, возглавляющие массовые протесты в Непале, заявили о переходе страны под их руководство и призвали демонстрантов сохранять спокойствие, не допуская разрушения общественной собственности. Об этом пишет издание IndiaToday с ссылкой на письмо протестующих.

«Эта страна перешла под наше руководство, общественной собственности не нанесен ущерб», — заявили представители поколения Z. В письме протестующие объявили о своей позиции провести новые выборы поставив во главу общеприемлемого человека.

Массовые протесты в Непале начались после решения правительства ограничить работу популярных соцсетей и мессенджеров, что вызвало недовольство среди молодежи на фоне коррупционных скандалов и экономического кризиса. В ходе акций, получивших название «Революция поколения Z», демонстранты прорвали полицейские заграждения, атаковали дома высокопоставленных чиновников, что привело к отставкам правительства.

