Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы

Большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены в учебные заведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.
«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — говорится на официальном сайте ведомства. За период с апреля по август 2025 года документы на зачисление были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8 223 несовершеннолетних предоставили полный комплект документов и были допущены к обязательному тестированию на знание русского языка.
Тестирование организовано с учетом возраста и предполагаемого класса обучения. Для поступления в 1 класс проверяются навыки устной речи, слушания и понимания, а также лексико-грамматические знания — тест проводится в устной форме. Со 2 класса к проверке добавляются задания на чтение и письмо, тестирование становится устно-письменным. Из 8 223 детей, подавших полный пакет документов, тестирование прошли 5 940 человек. Из них только 2 964 (примерно 50%) успешно справились с заданиями. Это составляет всего 12,6% от общего числа детей, на которых поступили заявки на зачисление.
Для оформления ребенка в российскую школу родители обязаны предоставить ряд документов. В перечень входят:
- Копии документов, подтверждающих родство или законность представления интересов ребенка;
- Копии документов, подтверждающих законность пребывания ребенка и его представителей в России;
- Медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний;
- Копии документов законных представителей.
Все документы должны быть представлены на русском языке или сопровождаться заверенным переводом. Образовательные организации проводят обязательную верификацию предоставленных сведений.
