Польша попросит НАТО об услуге после инцидента с беспилотниками в стране

Польша намерена обратиться к НАТО с просьбой о проведении консультаций после инцидента с беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Польша попросит НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора», — сказал Туск, передает ТАСС. Данная статья предусматривает возможность проведения консультаций между странами-участниками, если одна из них считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
В Польше 10 сентября была временно приостановлена работа аэропортов. Ограничения затронули четыре воздушные гавани, включая аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве и международный аэропорт Жешув-Ясенка. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт нарушения воздушной границы беспилотниками. Дроны были зафиксированы ночью, во время действия воздушной тревоги на территории Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.