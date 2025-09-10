Пассажиры рейса в Петербург сутки ожидают вылета

Рейс из Сочи в Санкт-Петербург должен вылететь 10 сентября в 22:00
Планируется, что рейс из Сочи в Санкт-Петербург должен вылететь сегодня в 22:00
Рейс из Сочи в Санкт-Петербург задерживается уже более суток из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов в городе. Об этом пишет «КП-Петербург».

«Рейс Сочи — Петербург уже сутки задерживается из-за беспилотной опасности», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «КП-Петербург».

Первоначально вылет был назначен на 13:40 9 сентября, однако из-за введенных ограничений на взлет и посадку воздушных судов время отправления неоднократно изменялось. Согласно актуальной информации, рейс ожидается к вылету сегодня, 10 сентября, в 22:00.

Утром 10 сентября появилась информация, что в международном аэропорту Сочи задержали больше 17 рейсов из-за новых ограничений, связанных с опасностью БПЛА. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта. Задержки затронули рейсы из Сургута, Челябинска, Москвы и других городов России.

