ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу ВСУ секретных данных

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму агента украинской разведки, который передавал данные о расположении частей ПВО и объектах критической инфраструктуры полуострова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, задержан житель Феодосии 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Задержание произошло на территории Крыма.
«ФСБ РФ в Крыму задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении», — уточнили в ведомстве. Там отметили, что крымчанин пытался передать фото стратегических российских объектов через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
По факту передачи секретных данных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемый арестован.
В Курске в этот же день также была арестована россиянка по подозрению в госизмене после задержания в непосредственной близости от позиций ВСУ. Ее задержали всего в ста метрах от позиций украинских военных.
