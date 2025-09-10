Песков: Польша не пыталась связаться с Россией после атаки беспилотников

Польша не обращалась к России с запросами о контактах после инцидента с беспилотниками, произошедшего на территории страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько нам известно, никаких попыток выхода на контакт со стороны Польши не было. Никаких запросов в Кремль не поступало», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сбитии дронов, бездоказательно назвав их российскими. Неизвестные дроны вторглись в воздушное пространство Польши утром 10 сентября. В связи с происшествием Туск созвал экстренное заседание.
