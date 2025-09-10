Трамп проигнорировал вопрос о беспилотниках в воздушном пространстве Польши

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер. Ранее он назвал их якобы российскими, хотя информация не имеет доказательной базы.
«Господин президент, что насчет российских беспилотников, попавших в воздушное пространство Польши этой ночью?» — слышно на записи, которую журналистка опубликовала в социальной сети X. Так, Трамп вышел из ресторана в Вашингтоне и, не отвечая на вопрос, направился к автомобилю в сопровождении охраны.
Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии «представлявших опасность» дронов, бездоказательно назвав их российскими. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что польская сторона ни разу не предоставила доказательств подобных обвинений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ракеты, которые упали на территорию Польши, были запущены якобы с российской стороны. Соответствующее заявление он сделал в ходе публичного выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
