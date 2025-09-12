Экономист назвал главную причину снижения ключевой ставки

Главная причина для снижения ключевой ставки в России — уже не инфляция, а необходимость поддержать экономику, рост которой быстро замедляется. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
«Официально пока главная цель ЦБ — борьба с инфляцией. Но по ряду признаков видно, что регулятор смирился с необходимостью не создавать препятствий для экономического роста. Уже вне зависимости от того, как будут расти цены. В долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика и экономический рост несовместимы, и ЦБ уже исчерпал возможности испытывать на прочность экономику», — отметил экономист.
По итогам первого полугодия рост ВВП России составил 1,2%. На Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что экономика охлаждается быстрее ожиданий. Как только показатель роста опустится ниже 1% год к году, это будет, по сути, означать начало стагнации, объясняет Ордов. Поэтому ЦБ спешит снижать ставку, хотя инфляция, несмотря на снижение, еще не совсем под контролем и может снова вырасти. На заседании 12 сентября регулятор уменьшил ключевой показатель до 17%, на один процентный пункт. Это третье снижение ставки подряд.
