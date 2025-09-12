Экономист назвал главную причину снижения ключевой ставки

Экономист Ордов: ЦБ готов снижать ключевую ставку вне зависимости от инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЦБ понимают, что при сохранении высокой ставки экономический рост невозможен, отмечает Константин Ордов
В ЦБ понимают, что при сохранении высокой ставки экономический рост невозможен, отмечает Константин Ордов Фото:

Главная причина для снижения ключевой ставки в России — уже не инфляция, а необходимость поддержать экономику, рост которой быстро замедляется. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.

«Официально пока главная цель ЦБ — борьба с инфляцией. Но по ряду признаков видно, что регулятор смирился с необходимостью не создавать препятствий для экономического роста. Уже вне зависимости от того, как будут расти цены. В долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика и экономический рост несовместимы, и ЦБ уже исчерпал возможности испытывать на прочность экономику», — отметил экономист.

По итогам первого полугодия рост ВВП России составил 1,2%. На Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что экономика охлаждается быстрее ожиданий. Как только показатель роста опустится ниже 1% год к году, это будет, по сути, означать начало стагнации, объясняет Ордов. Поэтому ЦБ спешит снижать ставку, хотя инфляция, несмотря на снижение, еще не совсем под контролем и может снова вырасти. На заседании 12 сентября регулятор уменьшил ключевой показатель до 17%, на один процентный пункт. Это третье снижение ставки подряд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главная причина для снижения ключевой ставки в России — уже не инфляция, а необходимость поддержать экономику, рост которой быстро замедляется. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. «Официально пока главная цель ЦБ — борьба с инфляцией. Но по ряду признаков видно, что регулятор смирился с необходимостью не создавать препятствий для экономического роста. Уже вне зависимости от того, как будут расти цены. В долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика и экономический рост несовместимы, и ЦБ уже исчерпал возможности испытывать на прочность экономику», — отметил экономист. По итогам первого полугодия рост ВВП России составил 1,2%. На Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что экономика охлаждается быстрее ожиданий. Как только показатель роста опустится ниже 1% год к году, это будет, по сути, означать начало стагнации, объясняет Ордов. Поэтому ЦБ спешит снижать ставку, хотя инфляция, несмотря на снижение, еще не совсем под контролем и может снова вырасти. На заседании 12 сентября регулятор уменьшил ключевой показатель до 17%, на один процентный пункт. Это третье снижение ставки подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...