09 сентября 2025

В ХМАО бурильщик погиб на нефтяном месторождении, упав с шестиметровой высоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО нефтяник упал с буровой вышки и умер
В ХМАО нефтяник упал с буровой вышки и умер Фото:

На кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО погиб бурильщик. Он сорвался с высоты шести метров и от травм умер в больнице. Окружной следственный комитет проводит проверку, сообщили на официальном сайте ведомства.

«3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с шестиметровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении», — уточнили следователи.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Они дадут правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность на объекте. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО погиб помощник бурильщика. Рабочего зажало между трубами, и он скончался на месте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО погиб бурильщик. Он сорвался с высоты шести метров и от травм умер в больнице. Окружной следственный комитет проводит проверку, сообщили на официальном сайте ведомства. «3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с шестиметровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении», — уточнили следователи. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Они дадут правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность на объекте. По итогам проверки примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО погиб помощник бурильщика. Рабочего зажало между трубами, и он скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...