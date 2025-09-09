В ХМАО бурильщик погиб на нефтяном месторождении, упав с шестиметровой высоты

На кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО погиб бурильщик. Он сорвался с высоты шести метров и от травм умер в больнице. Окружной следственный комитет проводит проверку, сообщили на официальном сайте ведомства.
«3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с шестиметровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении», — уточнили следователи.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Они дадут правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность на объекте. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО погиб помощник бурильщика. Рабочего зажало между трубами, и он скончался на месте.
