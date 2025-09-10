Лидеру ОПГ экс-милиционеров запросили срок за массовые убийства в Екатеринбурге

Гособвинитель попросил 10 лет колонии для экс-милиционера из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Владислава Соболя рассматривают в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга
Дело Владислава Соболя рассматривают в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Гособвинитель попросил отправить в колонию на 10 лет лидера ОПГ бывших милиционеров Владислава Соболя, которого судят за 11 убийств в Екатеринбурге. Скоро Железнодорожный райсуд вынесет приговор, передает корреспондент URA.RU.

В «нулевые» Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД. В 2006-м его осудили за торговлю наркотиками в составе банды. По версии силовиков, в нее входили его коллеги, но тогда доказать их причастность к убийствам не получилось.

В 2024 году силовики задержали Соболя, его бывших коллег Константина Котика, Владимира Семенюка (уже получил приговор) и гражданского Олега Анучина. Всего на счету группировки может быть 11 жертв: бизнесмены, наркобароны, юристы и бездомные. Подробнее о преступлениях можно почитать в этом материале.

По данным URA.RU, Соболь и Котик заключили сделку со следствием. Также вину признал Семенюк. Их дела рассматривают в районных судах. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гособвинитель попросил отправить в колонию на 10 лет лидера ОПГ бывших милиционеров Владислава Соболя, которого судят за 11 убийств в Екатеринбурге. Скоро Железнодорожный райсуд вынесет приговор, передает корреспондент URA.RU. В «нулевые» Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД. В 2006-м его осудили за торговлю наркотиками в составе банды. По версии силовиков, в нее входили его коллеги, но тогда доказать их причастность к убийствам не получилось. В 2024 году силовики задержали Соболя, его бывших коллег Константина Котика, Владимира Семенюка (уже получил приговор) и гражданского Олега Анучина. Всего на счету группировки может быть 11 жертв: бизнесмены, наркобароны, юристы и бездомные. Подробнее о преступлениях можно почитать в этом материале. По данным URA.RU, Соболь и Котик заключили сделку со следствием. Также вину признал Семенюк. Их дела рассматривают в районных судах. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...