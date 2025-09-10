Лидеру ОПГ экс-милиционеров запросили срок за массовые убийства в Екатеринбурге

Гособвинитель попросил отправить в колонию на 10 лет лидера ОПГ бывших милиционеров Владислава Соболя, которого судят за 11 убийств в Екатеринбурге. Скоро Железнодорожный райсуд вынесет приговор, передает корреспондент URA.RU.
В «нулевые» Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД. В 2006-м его осудили за торговлю наркотиками в составе банды. По версии силовиков, в нее входили его коллеги, но тогда доказать их причастность к убийствам не получилось.
В 2024 году силовики задержали Соболя, его бывших коллег Константина Котика, Владимира Семенюка (уже получил приговор) и гражданского Олега Анучина. Всего на счету группировки может быть 11 жертв: бизнесмены, наркобароны, юристы и бездомные. Подробнее о преступлениях можно почитать в этом материале.
По данным URA.RU, Соболь и Котик заключили сделку со следствием. Также вину признал Семенюк. Их дела рассматривают в районных судах. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
