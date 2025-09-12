Экономист объяснил, как снижение ключевой ставки отразится на бюджете 2026 года

Снижение ключевой ставки снизит расходы госказны на субсидирование льготных кредитов. Это уменьшит риски дальнейшего роста дефицита бюджета, отметил в интервью URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
«Ставки в банках из-за жесткой денежно-кредитной политики резко увеличились, и это стало заметным бременем в государственных расходах. Потому что национальные проекты надо реализовывать и те объекты, которые запланированы по госпрограммам, строить и вводить в эксплуатацию. А они финансируются за счет кредитов», — сказал эксперт.
Кроме того, снижение ставки позволит бизнесу привлекать кредитные ресурсы для инвестиций в новые проекты. Компании смогут сохранять финансовую устойчивость и расширять производства, а значит, повышать или, по крайней мере, не снижать налоговые отчисления в бюджет.
На заседании 12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 18% до 17%. Министр финансов Антон Силуанов призвал снижать ключевую ставку, отметив также, что для этого нужен «взвешенный сбалансированный бюджет». Проект основного финансового документа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов правительство должно внести в Госдуму до 1 октября.
