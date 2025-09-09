Трудовая инспекция раскрыла подробности гибели нефтяника на месторождении в ХМАО

Государственная инспекция труда по ХМАО расследует обстоятельства гибели бурильщика на Усть-Балыкском месторождении. Нефтяник работал в компании «РН-Бурение». Инцидент произошел при транспортировке груза на верхнюю площадку буровой установки, сообщило ведомство на официальном сайте.
«По предварительной информации, при строповке строительного материала произошло зацепление стропом за транспортировочную кассету. В результате материал вместе с работником упал с роторной площадки на грунт», — говорится в сообщении инспекции.
Рабочий поднимал стройматериалы на роторную площадку буровой установки. Трос, которым был закреплен груз, зацепился. Из-за этого груз упал с площадки, увлекая за собой бурильщика, который в тот момент находился рядом.
Трудовая инспекция устанавливает причину происшествия. На предприятии проведут внеплановую проверку.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «РН-Бурение». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на месторождении в Нефтеюганском районе ХМАО бурильщик упал с шестиметровой высоты. Он скончался на следующий день в больнице.
