09 сентября 2025

Трудовая инспекция раскрыла подробности гибели нефтяника на месторождении в ХМАО

Нефтяник, который погиб от падения с буровой вышки, работал в компании «РН-Бурение».
Нефтяник, который погиб от падения с буровой вышки, работал в компании «РН-Бурение».

Государственная инспекция труда по ХМАО расследует обстоятельства гибели бурильщика на Усть-Балыкском месторождении. Нефтяник работал в компании «РН-Бурение». Инцидент произошел при транспортировке груза на верхнюю площадку буровой установки, сообщило ведомство на официальном сайте.

«По предварительной информации, при строповке строительного материала произошло зацепление стропом за транспортировочную кассету. В результате материал вместе с работником упал с роторной площадки на грунт», — говорится в сообщении инспекции.

Рабочий поднимал стройматериалы на роторную площадку буровой установки. Трос, которым был закреплен груз, зацепился. Из-за этого груз упал с площадки, увлекая за собой бурильщика, который в тот момент находился рядом.

Трудовая инспекция устанавливает причину происшествия. На предприятии проведут внеплановую проверку.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «РН-Бурение». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на месторождении в Нефтеюганском районе ХМАО бурильщик упал с шестиметровой высоты. Он скончался на следующий день в больнице.

