Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ», — говорится в сообщении. Целью удара также стали предприятия, где осуществлялся выпуск двигателей, электронных комплектующих и беспилотников. Удары были нанесены по объектам, расположенным сразу в нескольких областях Украины — Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, а также в городах Винница и Львов.
В результате удара были поражены цеха Львовского бронетанкового завода, где проводился ремонт и модернизация бронетанковой техники. Кроме того, атака затронула Львовский авиазавод «ЛДАРЗ», на котором осуществлялось производство беспилотников большой дальности и ремонт боевых самолетов украинских ВВС.
Ранее сообщалось, что в районе Сумского направления сохраняется стабильно высокий уровень боевого противостояния. Российские войска успешно отразили шесть попыток контратаки противника в южных пригородах Юнаковки. На Запорожском участке фронта продолжаются интенсивные бои вблизи населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Степногорск. Одновременно подразделения 29-й армии, входящей в состав объединения «Восток», эффективно выполняют поставленные задачи в районе Сосновки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.