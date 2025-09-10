Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Целью удара также стали предприятия, где осуществлялся беспилотников
Целью удара также стали предприятия, где осуществлялся беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ», — говорится в сообщении. Целью удара также стали предприятия, где осуществлялся выпуск двигателей, электронных комплектующих и беспилотников. Удары были нанесены по объектам, расположенным сразу в нескольких областях Украины — Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, а также в городах Винница и Львов.

В результате удара были поражены цеха Львовского бронетанкового завода, где проводился ремонт и модернизация бронетанковой техники. Кроме того, атака затронула Львовский авиазавод «ЛДАРЗ», на котором осуществлялось производство беспилотников большой дальности и ремонт боевых самолетов украинских ВВС.

Ранее сообщалось, что в районе Сумского направления сохраняется стабильно высокий уровень боевого противостояния. Российские войска успешно отразили шесть попыток контратаки противника в южных пригородах Юнаковки. На Запорожском участке фронта продолжаются интенсивные бои вблизи населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Степногорск. Одновременно подразделения 29-й армии, входящей в состав объединения «Восток», эффективно выполняют поставленные задачи в районе Сосновки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ», — говорится в сообщении. Целью удара также стали предприятия, где осуществлялся выпуск двигателей, электронных комплектующих и беспилотников. Удары были нанесены по объектам, расположенным сразу в нескольких областях Украины — Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, а также в городах Винница и Львов. В результате удара были поражены цеха Львовского бронетанкового завода, где проводился ремонт и модернизация бронетанковой техники. Кроме того, атака затронула Львовский авиазавод «ЛДАРЗ», на котором осуществлялось производство беспилотников большой дальности и ремонт боевых самолетов украинских ВВС. Ранее сообщалось, что в районе Сумского направления сохраняется стабильно высокий уровень боевого противостояния. Российские войска успешно отразили шесть попыток контратаки противника в южных пригородах Юнаковки. На Запорожском участке фронта продолжаются интенсивные бои вблизи населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Степногорск. Одновременно подразделения 29-й армии, входящей в состав объединения «Восток», эффективно выполняют поставленные задачи в районе Сосновки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...