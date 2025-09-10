Посол России в Польше раскрыл, откуда дроны прилетели в Польшу

Дроны, о которых заявляет Польша, влетели на территорию страны со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал Ордаш после вызова в МИД Польши, передает РИА Новости. Он также отметил, что польская сторона не предоставила никаких доказательств того, что сбитые над страной беспилотники имеют российское происхождение.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что польские военные сбили несколько дронов, которые якобы представляли угрозу для страны. Глава правительства публично назвал эти аппараты «российскими», однако не предоставил никаких подтверждающих материалов. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти БПЛА, пересекших воздушное пространство Польши.
Ситуацию прокомментировали и в Беларуси. Как сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, ночью белорусская сторона информировала польских и литовских коллег о приближении дронов к их границам. В свою очередь, Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, появившихся со стороны Украины. По словам генерала Муравейко, системы ПВО Белоруссии отслеживали беспилотники, которые сбились с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.
