Поезд в Калининград задержан из-за взрыва в Вильнюсе

Транзитный поезд, направлявшийся в Калининградскую область, был задержан на территории Литвы из-за возгорания вагонов с газом на перевалочной станции в Вильнюсе. Об этом сообщило министерство внутренних дел Литвы.
«На газовой перевалочной станции на улице Балтосиос Вокес на окраине Вильнюса вспыхнул пожар, во время которого загорелись вагоны с газом. <...> В связи с инцидентом движение транзитного поезда „Калининград“ было временно приостановлено», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованного на их сайте. Впоследствии состав был направлен по альтернативному пути.
Власти незамедлительно эвакуировали людей в радиусе одного километра от пожара. Для тушения вызвали около 40 пожарных. Над местом происшествия дежурит вертолет Государственной пограничной службы. Все цистерны на станции принадлежат литовской компании Orlen Lietuva, в некоторых из них находилось топливо с завода Orlen в Мажейкяе. Пожар произошел на территории компании Jozita, которая управляет автозаправками и торгует нефтепродуктами.
