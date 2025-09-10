Пугачева рассказала, как решилась уехать из России

Певица Алла Пугачева впервые рассказала о том, как и почему приняла решение покинуть Россию. В центре истории — события, связанные с признанием супруга Пугачевой, Максима Галкина*, иноагентом в России.
Пугачева призналась, что решение уехать далось ей нелегко. «Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — рассказала Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ). После признания Галкина* иноагентом, по словам певицы, их дети столкнулись с травлей в школе. Одноклассники начали называть их «детьми шпионов». Эта ситуация подтолкнула семью к эмиграции. По воспоминаниям Пугачевой, в тот день они собрали чемоданы, взяли с собой 30 тысяч долларов и уехали в Израиль.
По информации telegram-канала SHOT, певица возлагает ответственность за вынужденный отъезд из России и отказ от планов по обучению детей на родине на своего супруга. Артистку не устраивают значительные расходы на содержание неэксплуатируемого особняка в подмосковной деревне Грязи, которые достигают порядка 500 тысяч рублей ежемесячно.
*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр лиц, выполняющих функции иноагента
