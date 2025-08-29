Shot: Пугачева винит Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России

Певица Алла Пугачева винит мужа Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иноагентом) в том, что ей пришлось уехать из России и отказаться от планов обучения детей на родине. Также она недовольна тратами: на содержание заброшенного особняка в подмосковной деревне Грязи певица ежемесячно тратит около 500 тысяч рублей, сообщают близкие семьи.
«Алла Борисовна неоднократно „подкалывала“ мужа, что он ответственен за все происходящее в их семье. Сама певица очень хотела, чтобы дети учились в России», — отмечает SHOT со ссылкой на источник.
По его данным, постоянное проживание на Кипре, внимание прессы и возможные проблемы Галкина при пересечении границы сделали возвращение в Россию для звездной четы невозможным. Особняк в Подмосковье постепенно приходит в негодность, однако Пугачева сохраняет его и оплачивает работу охраны и обслуживающего персонала.
Ранее сообщалось, что Пугачева может лишиться права на использование товарного знака «Алла Борисовна». Об этом свидетельствуют сведения, размещенные в электронной базе данных Роспатента. Действие исключительных прав завершится 25 апреля 2026 года. Необходимо подать заявление на их продление. Но для этого придется вернуться в страну — а Пугачева вместе с мужем и детьми находится на Кипре.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории России
