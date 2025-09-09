В ХМАО начали выпускать шоколад с олениной

В ХМАО появился уникальный продукт — шоколад с олениной. Так авторы гастрономической новинки решили противопоставить его популярному дубайскому десерту, выяснило URA.RU.
«Мы создали продукт, который отражает уникальность региона. Оленина — не только традиционный продукт для народов Севера, но и источник ценных белков и микроэлементов. Долго экспериментировали, чтобы найти идеальное сочетание с шоколадом, и в итоге получили достойного конкурента дубайской сладости», — рассказал агентству владелец торговой марки «Дикие угодья» из Сургута Ренат Талипов.
По его словам, прежде чем запустить продукт в продажу, его протестировали на фокус-группах, и десерт получил положительные оценки. Производство налажено на Сургутской шоколадной фабрике. Купить можно на маркетплейсах, цена варьируется от 800 до 1000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!