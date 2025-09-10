Пугачева отказалась признать себя предателем России

Российская певица Алла Пугачева заявила, что не является предателем России. Такое заявление она сделала в ходе интервью журналистке Катерине Гордеевой (объявлена иностранным агентом в РФ).
«Предатель… А что я, собственно, предала?» — сказала Пугачева в разговоре с Гордеевой. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки.
Певица отметила, что ее не предают российские поклонники. По словам артистки, пока у нее есть фанаты, она будет «получать удовольствие от признаний в любви». Она также добавила, что является «неуязвимой». Поэтому, сказала Пугачева, что на мнения различных людей, кто пишет про нее оскорбительные вещи в интернете, она не обращает внимания.
Ранее стало известно, что Пугачева, несмотря на то что долгое время живет за границей, не прекратила заниматься бизнесом в России. Из документов следует, что она все еще числится индивидуальным предпринимателем с декабря 2004 года. Основная сфера деятельности — «деятельность в области художественного творчества». В начале августа 2025 года в налоговую были поданы новые данные о регистрации ее ИП в Социальном фонде России.
*Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
