В конгрессе США жестко высказались о действиях властей Украины

Конгрессвумен США пообещала лишить Украину налоговых денег США
Конгрессвумен США выступает против финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков
Конгрессвумен США выступает против финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин выступила с жесткой критикой в адрес властей Украины и пообещала внести поправку, запрещающую использование налоговых поступлений США на помощь Киеву. Об этом она сообщила у себя в соцсетях. 

«Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить переправку НАШИХ налоговых денег на Украину для убийства людей. НАШИ американские налоги должны остаться дома и быть использованы, чтобы помешать этим чудовищам убивать невинных людей», — написала конгрессвумен в своей соцсети Х.

Марджори Тейлор Грин неоднократно предлагала аналогичные законодательные инициативы, однако они не находили широкой поддержки в Конгрессе, о чем писал «Царьград». Вопрос о дальнейшей помощи Украине остается предметом обсуждения среди американских законодателей.

