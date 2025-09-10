Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин выступила с жесткой критикой в адрес властей Украины и пообещала внести поправку, запрещающую использование налоговых поступлений США на помощь Киеву. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.
«Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить переправку НАШИХ налоговых денег на Украину для убийства людей. НАШИ американские налоги должны остаться дома и быть использованы, чтобы помешать этим чудовищам убивать невинных людей», — написала конгрессвумен в своей соцсети Х.
Марджори Тейлор Грин неоднократно предлагала аналогичные законодательные инициативы, однако они не находили широкой поддержки в Конгрессе, о чем писал «Царьград». Вопрос о дальнейшей помощи Украине остается предметом обсуждения среди американских законодателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.