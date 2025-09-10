Оппозиционные политсилы в Томске запустили «умное голосование»

Томские политэлиты от оппозиционных партий запустили «умное голосование» против «Единой России». В чатах и анонимных telegram-каналах распространяются списки «правильных» кандидатов от партий парламентской оппозиции и «Яблока». Цель — новый созыв гордумы большинством голосов отправит в отставку мэра Дмитрия Махиню.
«Рейтинг мэра достаточно низкий, его поддерживает мало людей. Этот ход нужен, чтобы увеличить шансы оппозиции на проход в думу, привести на участки людей, которые изначально не хотели голосовать», — сказал URA.RU источник из областной думы на условиях анонимности.
Собеседники агентства из Томска отмечают, что накануне выборов в регионе упал и рейтинг губернатора Владимира Мазура. Политолог Сергей Шпагин связывает это с сокращением активности Мазура в сравнении с 2023 годом. «Результаты его работы видны все меньше», — сказал эксперт.
Для стабилизации ситуации власти заметно усилили административный ресурс, уверен депутат гордумы от КПРФ Владимир Чолохян. «Администрация всячески оказывает поддержку кандидатам-единороссам. Меня даже не пригласили на линейку в родную школу, для которой я выбивал капремонт. Вместо меня был кандидат от ЕР. И так везде», — сказал агентству парламентарий.
Томск считается одним из самых протестных городов и входит в топ сложных для «Единой России». В 2020 году партия власти получила здесь всего 11 мест из 37. Первый замгубернатора по внутренней политике Андрей Дунаев не стал комментировать происходящее, сославшись на занятость. Начальник департамента по внутренней политике Егор Тимофеев также отказался давать комментарий.
Выборы в Томске занимательны и тем, что здесь почти полностью меняют состав фракции «Единой России». Большинству действующих депутатов гордумы от ЕР был заблокирован доступ к переизбранию, сообщали наши источники.
