Брат самого молодого экс-мэра России из ХМАО создал боевое подразделение БПЛА

Евгений Старжинский, двойняшка самого молодого экс-мэра России из ХМАО создал боевое подразделение БПЛА. Об этом URA.RU рассказал его брат, бывший глава поселка Половинка Александр Старжинский.
«Ударное подразделение БПЛА, созданное Евгением Старжинским, успешно действует на Запорожском направлении. За время работы подразделения успешно поразили более 3000 целей, включая тяжело бронированную технику противника на сотни миллионов долларов», — поделился с журналистом агентства Александр Старжинский.
Евгений Старжинский был мобилизован в 2022 году. Брат подарил ему дрон, средства на который собирали жители Кондинского района Югры — с этого и началась история подразделения «Шаман». Бойцы проводят сбор средств в своем telegram-канале — деньги идут на закупку новых дронов.
Ранее URA.RU писало, что самый молодой мэр России из ХМАО Александр Старжинский ушел на СВО. Он объяснил свой поступок желанием быть ближе к брату, которого мобилизовали три года назад.
