В результате атаки беспилотника ВСУ четыре семьи в Белгороде лишились жилья. Об этом рассказал глава города Валентин Демидов.
"Сегодня четыре семьи в нашем городе остались без крова", — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что в момент удара утром практически все жители находились в доме, но чудом никто не пострадал. Уточняется, что в одной из квартир обломки пробили крышу и потолок, обрушив горящие конструкции рядом с кроватью спящего хозяина.
Пожар был оперативно ликвидирован, однако здание получило серьезные повреждения кровли, перекрытий и внутренней отделки, сделав его непригодным для проживания. Всем пострадавшим семьям было предложено размещение в пунктах временного размещения, однако они предпочли остановиться у родственников.
По данным властей, работы по восстановлению дома начнутся в ближайшее время с демонтажа поврежденной кровли и возведения нового теплового контура. Специалисты уже заактировали ущерб и проконсультировали жителей по оформлению компенсационных выплат через органы социальной защиты.
