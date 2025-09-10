Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела в отношении многоженца Сухова

Возбуждение уголовного дела против многоженца Ивана Сухова является закономерным шагом со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Депутат выразил одобрение этому решению. Он отметил, что недавно народные избранники направили обращение в Следственный комитет (СК) с просьбой осуществить контроль за поступающими от граждан заявлениями, касающимися Сухова.
«Поэтому я очень рад, что СК посмотрел внимательно на эту ситуацию и, в общем-то, сейчас принял те меры, которые нужно было предпринять по закону. Будем следить дальше, помогать. Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному», — сказал Милонов. Его слова приводит «Газета.ru».
Ранее стало известно, что Следственное управление России по Владимирской области инициировало уголовное производство в отношении Сухова. Основанием для этого стали заявления его дочери Анны, которая в эфире телепередачи одного из федеральных каналов сообщила о совершенных им развратных действиях. В свою очередь Сухов отметил, что эти обвинения «полная чушь». По его словам, Анна никогда не проживала с ним. Сам многоженец подал три иска в московские суды к Первому каналу. Истец требует защитить его право на изображение, а также честь и достоинство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.