Многоженец Сухов подал три иска к Первому каналу

По делу «О защите права гражданина на изображение» Сухову назначили беседу на 14 октября
По делу «О защите права гражданина на изображение» Сухову назначили беседу на 14 октября

В московские суды поступили три иска от многоженца Ивана Сухова к Первому каналу. Об этом следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы. Истец требует защитить его право на изображение, а также честь и достоинство.

«Истец: Сухов И.А. Ответчик: Акционерное общество „Первый канал“. Категория дела: О защите права гражданина на изображение», — сказано в карточке. Она опубликована на сайте столичных судов общей юрисдикции. Остальные иски направлены на защиту чести и достоинства.

Заявление Сухова приняли в Останкинском районном суде 28 августа. В картотеке суда указано, что по делу о защите права на изображение назначена беседа на 14 октября 2025 года. Кроме того, Сухов подал обращение и в Тверской районный суд Москвы. Там зарегистрировали дело о защите чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации.

Ранее стало известно, что Следственное управление России по Владимирской области инициировало уголовное производство в отношении Сухова. Основанием для этого стали заявления его дочери Анны, которая в эфире телепередачи сообщила о совершенных им развратных действиях. В свою очередь Сухов отметил, что эти обвинения «полная чушь». По его словам, Анна никогда не проживала с ним, пишет RT.

