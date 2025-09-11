В США предложили прекратить всю торговлю с Россией

Член Палаты представителей США Джо Уилсон (республиканец, Южная Каролина) 10 сентября объявил о внесении законопроекта, предусматривающего восстановление действия поправки Джексона — Вэника в отношении России. Инициатива предполагает прекращение всей двусторонней торговли между США и Россией.
«Я представил законопроект о восстановлении действия в отношении России поправки Джексона — Вэника, прекращающей всю торговлю», — написал Уилсон в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Он отметил, что предпринял этот шаг после того, как в воздушное пространство Польши вторглось больше десятка дронов.
Ранее администрация США заявляла о намерении усиливать экономическое давление на Россию в случае отсутствия прогресса в переговорах по украинскому конфликту. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркивал, что Белый дом уже использует различные санкционные механизмы, включая ограничения на экспорт российской нефти, и не исключал введения новых мер для сдерживания доходов России.
