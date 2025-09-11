В Госдуме объявили об индексации военных пенсий с 1 октября

Военные пенсии и оклады в России будут проиндексированы с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ссылаясь на установленный порядок индексации.
«У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября. Все, что касается индексации в следующем году, будет обсуждаться осенью при формировании бюджета», — заявил Нилов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что решение о размере и механизме повышения выплат на следующий год будет принято в ходе бюджетного процесса.
Депутат напомнил, что индексация затронет не только пенсионеров Минобороны, но и сотрудников всех силовых ведомств. По его словам, соответствующее увеличение предусмотрено также для ведомственных пенсий. Подробности о проценте повышения и перечне затронутых категорий будут определены дополнительно после утверждения бюджета.
В частности, депутат ГД Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») ранее сообщил, что с 1 октября запланировано повышение заработных плат для работников бюджетной сферы. Уточняется, что индексация затрагивает исключительно сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и органов, не распространяясь на персонал региональных и муниципальных структур. Кроме того, данная мера касается гражданского персонала воинских частей, а также подразделений тех федеральных органов, в которых предусмотрена военная служба или служба, приравненная к ней, напоминает RT.
