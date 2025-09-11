В результате взрыва газовой автоцистерны в Мехико 57 человек получили травмы. Об этом сообщила мэр столицы Клара Бругада. Инцидент произошел 11 сентября на одной из улиц города.
"Газовая автоцистерна объемом 49,3 тысячи литров, по предварительной версии, перевернулась. Точные причины происшествия предстоит установить прокуратуре. После опрокидывания произошла серия взрывов", — рассказала Бругада в социальной сети Х.
Глава города отметила, что на месте происшествия задействованы вертолеты, кареты скорой помощи и спасатели. В тяжелом состоянии находятся 19 человек.
