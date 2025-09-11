Кадыров рассказал, как Апты Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что, обладая полномочиями генерал-полковника Росгвардии, имел право назначить Апты Алаудинова командиром спецназа «Ахмат». Последний зарекомендовал себя с наилучшей стороны в ходе проведения контртеррористической операции в республике, а также являлся ближайшим соратником Кадырова.
«Будучи генерал-полковником Росгвардии, у меня были полномочия назначить Апты Ароновича командиром сводного отряда „Ахмат“. Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд», — отметил Кадыров для РИА Новости, отвечая на вопрос о том, на каком уровне принималось решение о назначении Алаудинова.
Он добавил, что впоследствии этот отряд расширился. А благодаря лидерским качествам Апты Алаудинов был назначен командиром «Ахмата».
Ранее глава Чечни заявлял, что подразделения спецназа действуют на 14 различных направлениях, а доклады о работе формирований поступают ему дважды в сутки. Кроме того, командиры подразделений имеют возможность обращаться к Рамзану Кадырову даже ночью при необходимости, передает «Царьград».
