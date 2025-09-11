Названа неожиданная профессия с самым большим ростом зарплат этим летом

Летом 2025 года сектор жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и городской инфраструктуры оказался лидером по темпам роста предлагаемых зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику в увеличении зарплат показала профессия дворника — сейчас ни получают до 51 541 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
«Наибольшую динамику показали средние предлагаемые зарплаты дворников — они выросли на четверть по сравнению с прошлым годом и составили 51 541 рублей в месяц. Аналитики отмечают, что при этом график работы дворников зависит от конкретного объекта и может включать как раздельные утренние и вечерние смены по четыре-пять часов, так и полный рабочий день с гибким распределением обязанностей», — передает РБК информацию из исследования.
В среднем, уровень заработной платы в данной отрасли увеличился на 43%, достигнув отметки в 79 640 рублей в месяц при условии фиксированного рабочего графика. Кроме того, в отчетный период на 8% увеличились средние предлагаемые зарплаты для электриков: при стандартном графике работники могли рассчитывать на доход в размере 77 204 рубля в месяц.
В числе отраслей с наиболее значительным годовым ростом средней зарплаты также оказались транспортное машиностроение (38%) и тяжелое машиностроение (35%). Для специалистов этих сфер предлагались средние ежемесячные оклады в размере 117 809 и 129 649 рублей соответственно при полной занятости. Среди именно профессий наиболее существенный рост средних зарплат летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался у слесарей (увеличение на 18% — до 96 733 рублей в месяц при полной занятости) и токарей (рост на 13% — до 176 686 рублей ежемесячно).
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России текущим летом зафиксированы в Приморском крае — в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Такая зарплата на уровне IT-специалистов предлагается для сварщиков. Отмечается, что это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
