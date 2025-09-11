Бывший курский губернатор признался в откатах на 30 млн спустя пять месяцев

Смирнов дал признательные показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве
Смирнов дал признательные показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве
новость из сюжета
Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей от подрядчиков, строивших фортификационные сооружения на границе с Украиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время следственных действий Смирнов признался, что получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — сообщил источник ТАСС. По его словам, признание было дано в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. В противоправных действиях также замешан и бывший заместитель губернатора Алексей Дедов. 

В отношении Смирнова возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему и Дедову также предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при реализации госконтрактов. Мещанский суд Москвы продлил обоим арест до середины декабря. Обвиняемые сотрудничают со следствием и дают показания на других фигурантов дела. 

В апреле этого года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель подозреваются в хищении одного миллиарда рублей, предназначенных для строительства фортификаций на границе с Украиной. Тогда суд арестовал Смирнова на два месяца.

