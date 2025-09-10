Цены на аренду жилья выросли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге только за август долгосрочная аренда жилья стала дороже на 3,7%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
«Медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности по итогам августа составила 36 000 рублей. За месяц показатель вырос на 3,7%», — говорится в пресс-релизе. Снять однокомнатную квартиру в среднем стоит 33 000 рублей, а двухкомнатную — 40 000 рублей.
В августе интерес к объявлениям о сдаче жилья в городе вырос на 41,8%. При этом предложение сократилось на 11%. Вторам половина лета и начало осени, по словам экспертов, считается высоким сезоном. Именно в это время увеличивается активность студентов, интересующихся арендой жилья, поэтому выбор на рынке сокращается.
«Относительно прошлого года активность на рынке оказалась чуть ниже. В августе 2025 года показатели спроса были на 6,4% меньше, чем в августе 2024-го», — прокомментировал руководитель сервиса Роман Жуков.
Ранее в разговоре с URA.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков заявлял, что цены на аренду квартир вырастут в середине лета. Он также заметил, что дефицита объектов для аренды на рынке Екатеринбурга нет.
