10 сентября 2025

В Свердловской области закрыли новое дело серийного убийцы Паука

Сергей Пауков с 2001 года находится в медучреждении
Сергей Пауков с 2001 года находится в медучреждении

Богдановичский городской суд прекратил производство по новому уголовному делу серийного убийцы из девяностых Сергея Паукова по прозвищу Паук. Это произошло из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, пояснили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

"В сентябре законный представитель и защитник Паукова подали ходатайство о прекращении дела об убийстве пенсионерки. С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд ходатайство удовлетворил и прекратил уголовное преследование", — сообщили в инстанции. Пауков, скорее всего, продолжит проходить принудительное лечение в медучреждении (он там с 2001 года, его признали невменяемым).

На счету Паукова 13 убийств. Новый эпизод, который вменили ему, произошел 27 июля 1998 года в Богдановиче. Там обнаружили тело 64-летней женщины. СК считает, что Пауков убил и ограбил пенсионерку.

Сергей Пауков родился в 1958 году в Орле. Он орудовал с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. Занимался бродяжничеством, но при этом сумел завести семью. Правда в середине 1980-х после отбытия одного из тюремных сроков жена ушла от него.

После этого он покинул Орел и стал путешествовать по городам на электричках. В разных городах он стал совершать убийства и грабежи — из-за его серии преступлений его прозвали Пауком.

