В Екатеринбурге готовятся включить отопление: заявление мэра

Коммунальщики готовы подключать отопление в Екатеринбурге до 20 сентября. В первую очередь батареи заработают в социальных учреждениях, поделился мэр Алексей Орлов итогами заседания коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU.
«Технически мы готовы, сегодня уже постановление подпишу. Мы дату планировали с 20 сентября, но, думаю, дату определим пораньше и по заявкам уже в первую очередь социальным учреждениям начнем подавать тепло. То есть только станет некомфортно, то сразу же», — сказал Орлов.
Ранее в мэрии объяснили, что подключать дома к теплу начнут с момента, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов. Это является обязательным условием для подачи тепла.
Традиционно первыми начинают подключать детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Проходит в целом подключение в два этапа. Сначала запускается тепло в жилые дома центральных улиц города, затем идет Сортировка, Уралмаш, Вторчермет, Юго-Запад, Академический район, Пионерский поселок и Заречный. На втором этапе подключаются остальные районы.
