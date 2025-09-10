10 сентября 2025

В Екатеринбурге готовятся включить отопление: заявление мэра

Отопление в Екатеринбурге планируют включить до 20 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первыми получат тепло соцучреждения
Первыми получат тепло соцучреждения Фото:

Коммунальщики готовы подключать отопление в Екатеринбурге до 20 сентября. В первую очередь батареи заработают в социальных учреждениях, поделился мэр Алексей Орлов итогами заседания коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU.

«Технически мы готовы, сегодня уже постановление подпишу. Мы дату планировали с 20 сентября, но, думаю, дату определим пораньше и по заявкам уже в первую очередь социальным учреждениям начнем подавать тепло. То есть только станет некомфортно, то сразу же», — сказал Орлов.

Ранее в мэрии объяснили, что подключать дома к теплу начнут с момента, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов. Это является обязательным условием для подачи тепла.

Традиционно первыми начинают подключать детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Проходит в целом подключение в два этапа. Сначала запускается тепло в жилые дома центральных улиц города, затем идет Сортировка, Уралмаш, Вторчермет, Юго-Запад, Академический район, Пионерский поселок и Заречный. На втором этапе подключаются остальные районы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коммунальщики готовы подключать отопление в Екатеринбурге до 20 сентября. В первую очередь батареи заработают в социальных учреждениях, поделился мэр Алексей Орлов итогами заседания коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU. «Технически мы готовы, сегодня уже постановление подпишу. Мы дату планировали с 20 сентября, но, думаю, дату определим пораньше и по заявкам уже в первую очередь социальным учреждениям начнем подавать тепло. То есть только станет некомфортно, то сразу же», — сказал Орлов. Ранее в мэрии объяснили, что подключать дома к теплу начнут с момента, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов. Это является обязательным условием для подачи тепла. Традиционно первыми начинают подключать детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Проходит в целом подключение в два этапа. Сначала запускается тепло в жилые дома центральных улиц города, затем идет Сортировка, Уралмаш, Вторчермет, Юго-Запад, Академический район, Пионерский поселок и Заречный. На втором этапе подключаются остальные районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...