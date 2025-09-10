Школьники ХМАО могут заработать до 200 тысяч рублей в течение учебного года

В ХМАО подростки могут подрабатывать во время учебы и получать до 200 тысяч рублей. О востребованных вакансиях и зарплатах URA.RU рассказали эксперты HeadHunter.
«Как правило, школьникам предлагают работу курьерами — на такие предложения приходится две трети вакансий. Реже зовут продавцами или упаковщиками. Зарплата варьируется от 35 до 80 тысяч рублей, но на некоторых позициях можно заработать гораздо больше», — пояснили аналитики. Так, в Ханты-Мансийске опубликована вакансия помощника по перемещению аптечных отправлений и выполнению поручений с зарплатой до 212 тысяч рублей.
В Сургуте пешему курьеру заказов и товаров для дома обещают от 92 до 148 тысяч рублей в месяц. Также доступны позиции кассира-инструктора на выставке (51–63 тысячи рублей до вычета налогов) и промоутера (до 45 тысяч рублей на руки).
С января по сентябрь работодатели округа открыли более 500 вакансий для подростков от 14 лет. Чаще всего школьников готовы нанимать в Сургуте (свыше 200 вакансий), в Ханты-Мансийске и Нижневартовске — по 100+.
В департаменте труда и занятости уточнили, что с начала года в Югре при их содействии работу получили свыше 15,5 тысячи подростков. До конца года планируется трудоустроить ещё около двух тысяч несовершеннолетних, в том числе на время осенних каникул. Для трудоустройства нужно подать заявление на сайте «Работа в России» через учётную запись на Госуслугах или обратиться в территориальный центр занятости.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО курьерам предлагают зарплаты выше на 23%, чем в прошлом году. Сейчас в этой профессии можно получить зарплату до 210 тысяч рублей, начинаются предложения с 80 тысяч рублей.
